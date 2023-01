Boriana SEMKOVA

Née à Varna en Bulgari, je suis titulaire dun DESS de Français, dAnglais et de Bulgare, obtenus à lUniversité Saint Clément dOhrid à Sofia. Je vis depuis 1998 à Toulouse où jai décroché un Master II en Lettres Modernes à lUniversité Jean Jaurès. Outre le français et langlais, jai été formée en russe et en espagnol. Forte de trente ans dexpérience dans la traduction et linterprétariat, jexerce tant au service des représentants de lordre et de la justice que dans le domaine des affaires et de la culture. Depuis 2003 je moccupe aussi de traductions littéraires