Boris G. DZENE FONGUE

Comptable, gestionnaire, fiscaliste et juriste , les valeurs que je porte sont l’honneur, la dignité, l’honnêteté et l’intégrité. Je suis par ailleurs homme d’affaires et chef d’entreprise.



DACOFIS est une entreprise qui offre :



- la rédaction et l’analyse des actes juridiques (statuts, contrats, …),

- la rédaction des business plan;

- l’assistance dans la création des entreprises;

- le développement des compétences;

- l’assistance comptable et fiscale se fait gratuitement sous certaines conditions.



Nos services s’adressent aux entreprises, leur personnel et leur dirigeant, aux étudiants, aux particuliers, aux commerçants et à toute personne intéressée.



Contact DACOFIS : dacofis@live.fr





SAFE & SAFE offre des produits, des opportunités d'affaires et/ou des solutions dans les domaines suivants :



- la téléphonie;

- la consommation en carburant;

- la protection de l’environnement;

- le bien être et le rajeunissement;

- l'éducation sur le management, leadership et création des richesses;

- l'éducation sur les affaires;

- …etc.



Avec SAFE & SAFE, étudiants, chômeurs, travailleurs, cadres supérieurs ou inférieurs, employeurs, fonctionnaires, commerçants, hommes et femmes d’affaires, chefs d’entreprises, ..., trouvent ce qui leur convient.



Contact SAFE & SAFE : contactsafeandsafe@gmail.com



Soyez bénis au nom de JESUS.



