Boris KOUASSI

Ingénieur Agronome,je suis passionné par la recherche de solutions efficaces et durables pour l'agriculture . Avec mes connaissances, je désire participer au relèvement du défi de la sécurité alimentaire en Cote d'Ivoire et partout dans le monde, de l'amélioration des revenus des producteurs et d'une gestion économe des ressources naturelles.



Mes compétences :

Agriculture

Protection des cultures

Certification et technologie des semences

Irrigation et fertigation

Analyse des projets

Biométrie et expérimentation agronomique

Gestion de la fertilité des sols