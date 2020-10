Bonjour,



Titulaire dun Master spécialité Manager de Projet (Bac +5), au centre de formation ECEMA Lyon, jai débuté mes études post bac avec lobtention dun BTS Négociation et Relation Client qui ma permis dappréhender toutes les bases du domaine commercial. Jai ensuite suivi une troisième année spécialisée dans la gestion de projet avec le diplôme « Bachelor of Business ».



Diplômé lors de ma cinquième année de cycle de formation en études supérieur, je peux me prévaloir de trois années dexpériences en entreprise grâce aux différents contrats de professionnalisation que jai réalisé de Bac +3 à Bac + 5. Travailler en alternance ma permis de mettre en pratique les notions étudiées dans le cadre de ma formation.



Précédemment en CDI au sein du groupe Descours et Cabaud, jétais responsable dun portefeuille client (200 comptes) dans le secteur des travaux publics (TP) à Lyon. En tant quAttaché Commercial Itinérant, mes missions étaient de développer ce portefeuille grâce aux visites quotidiennes et à la vente de produits et services. De plus, des actions de prospections métaient confiées, ainsi que la participation aux animations commerciales.



Aujourdhui, conseiller clientèle particulier en agence de proximité (Chalamont) depuis janvier 2017, jai suivi une formation "pass talent" afin dacquérir les bases de ce métier. Cette formation et mon désir dapprendre me permet daccueillir et conseiller nos clients tout en assurant la promotion et la vente de produits et services bancaires et assurances sans difficulté.

Mon expérience actuelle et ma curiosité du domaine bancaire et financier me permet davoir une connaissance globale de loffre proposée par le Crédit Agricole afin de répondre avec respect et loyauté à légard de nos clients. Lengagement local de notre banque coopérative contribue au développement des territoires et me permet de développer une relation commerciale unique avec nos clients.



Cordialement,



Boris MOIRAUD

06 73 60 54 56

boris.moiraud@gmail.com