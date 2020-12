Boris THIEURY

En 2010, je crée ALIAS Comm' RH, premier cabinet de conseil en Communication RH.



ALIAS Comm' RH comble ainsi un vide entre les efforts consentis par les entreprises et le ressenti des collaborateurs.



Nous accompagnons de grands groupes et de plus petits dans la valorisation de leur politique sociale et salariale et donc de leur Marque Employeur.



- Bilans Sociaux Individuels (BSI)

- Mapping de l'activité sociale

- Valorisation des politiques de rémunération

- Formation des managers à la rémunération

- Elearning



Mes compétences :

Communication RH

Ressources Humaines

Rémunération

Communication

Fiabilisation des données salariales

Sécurité informatique

Avantages Sociaux

Marketing RH