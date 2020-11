Boris VAN AMERONGEN

· 21 ans d’expérience internationale dans l’industrie électronique embarquée et semi-conducteurs

· Rôles et responsabilités étendus : développement produit, gestion de compte client, application engineering

· Direction et coordination des équipes de développement « offshore », partenaires et sous-traitants sur trois continents (Europe, USA, Asie)

· Anglais courant, bonne pratique de l’allemand



Mes compétences :

Project management

Team management

Semiconducteur

Gestion de projet

Systèmes embarqués

Electronique analogique

Cross cultural management

Electronique numérique