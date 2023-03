Boualem BOUDJEMAA

- J’ai exercé au poste comme Manager HSE dans différents chantiers de Construction & Engineering, Pétrolière & Gaz à Sonatrach : (Arzew, Skikda et Hassi Messaoud) et travaux de Génie civil ;

- J’ai une parfaite expérience professionnelle du (18) Dix Huit ans dans différents chantiers ;

- Je développe des stratégies afin de résoudre des problématiques liées à la santé et la sécurité du travailleurs ;

- J'implante les exigences corporatives pour toutes les activités au chantier ;

- Je maîtrise très bien les exigences relatives pour les travaux en hauteur, les échafaudages, les procédures cadenas-sage, espaces clos et les opérations de levage ;

- Elaborer et suivre les plans de formation HSE sur différents chantiers ;

- Exécuter les analyses de risques, les analyses sécuritaires de tâches, identifier les risques associés aux travaux et les mesures préventives applicables ;

- J’ai une parfaite connaissance des textes de lois et règlements national et international en matière de santé et sécurité au travail ;

- Je contrôle les aspects HSE et vérifier l’application des normes HSE dans les chantiers ;

- J'ai une bonne maîtrise des langues arabe et française (parlé & écrit) ;

- J'accepte de travailler dans toutes les régions à travers le territoire national et internationnal.