Bouchet SVETLANA

Je suis d’origine russe, établie en France à titre permanent, actuellement je recherche un emploi dans différents secteurs d'activités techniques et administratif.

Initialement formée à l’Ecole Polytechnique, puis à l’Ecole Nationale d’Economie et de Finances de Moscou, je poursuis actuellement la formation CNAM à l’Université Pierre Mendès France (Grenoble) afin d’obtenir un certificat professionnelle « Comptable unique et assistant de comptabilité ».

Mon diplôme russe d'expertise comptable et d’audit obtenu en 1999 fait actuellement l’objet de la procédure de VAE visant l’obtention d’un diplôme français de master « comptabilité ».



Mes compétences :

Audit

Bureau technique

Commerce international

Comptabilité

Expertise comptable

International

Langue russe

Mathématiques

Russe

technicienne

Musique