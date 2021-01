Boulmaiz SABRINA

Octobre 2013/à aujourd'hui:

Fonctionnaire au ministère de la Justice (Titulaire en tant qu'adjoint administratif au sein des marches publics)



Mars 2010/Septembre 2008

19 mois

Gestionnaire de Concours

CNFPT, Centre Interrégional des Concours du Sud-est, Aix-en-Provence (13).

Gestionnaire de Concours

• Instruction et saisie des dossiers de candidatures (logiciel GDA)

• Envoi des convocations et notifications des différents concours de la F.P.T

• Organisation des épreuves et surveillance des concours

• Gestion administrative et comptable des intervenants



Mes compétences :

Accueil

Microsoft Word - Excel

Motivée

polyvalente

Rigoureuse

Secretariat

Sérieuse