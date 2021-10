Bounseng CAM

Un rêve ? Vivre au Vietnam... y implanter une agence, une filiale ou une entreprise...



Ingénieur en Informatique de formation, j'ai développé mes compétences principalement dans le domaine de la banque et de la finance.



Mes compétences englobent :

- Management d'un Delivery Center

- Recrutement, Management, Suivi des collaborateurs

- Analyse et suivi du P&L, taux d’activité, Forecast

- Prospection et présentation des savoir-faire et offres de services aux grands comptes du secteur Banque & Finance

- Coaching des consultants, directeurs de projets et chefs de projet

- Coordination de grands projets, Conduite du changement

- Gestion Avant-vente, Réponse aux appels d'offres, Suivi Clientèle

- Direction des projets de TMA / forfaits dans des environnements hétérogènes

- Elaboration et Mise en place des structures de TMA/Forfait en Onshore et Offshore (organisation, méthodologies, procédures,…)

- Mise en place du système Qualité : ISO, CMMI



Toujours très curieux de nature (et cette soif permanente d'apprendre), j'essaie continuellement d'étendre mes connaissances en maintenant une veille technologique et méthodologique.





Langues :

Français - Anglais - Vietnamien - Laotien



Mes compétences :

BPO

Externalisation

Offshore

Outsourcing

TMA