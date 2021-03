Bour BOUR SERGE

Je recherche un poste de gardien d'immeuble de co propriété, de parc de châteaux etc......De préférence dans le sud ou sud ouest de la France voir en Corse et les dom tom.... Je suis aussi auteur photographe et manager coach je recherche aussi des opportunités dans ces domaines.





Je parle couramment le Français et l'Allemand Je suis aussi disponible pour les pays Francophones.





Habilitation bo et bs à jour j'ai aussi la sst et le C.A.P de gardien d'immeuble. Je suis aussi auteur photographe .



Je suis aussi auteur photographe. Je recherche aussi du travail dans ce domaine.



Mes compétences :



Management et coaching

Electricité

Plomberie

Menuiserie

Secouriste du travail

Chef d'équipe logistique

Casses 1-2-2+-3-5

Habilitation électrique bo et bs

Auteur photographe prise de vue etc

Débroussaillage

Nettoyage industriel

gardiennage

gestion des conflits

Nettoyage des communs

la tonte