Bourdel DIDIER

Mon parcours est atypique ,mais riche ....et c'est ce qui fait sa force...



Professionnel de la relation clientèle depuis plus de 20 ans dans les secteurs de l'assurance, l'immobilier et du crédit je n'ai jamais perdu de vue que la quintessence de mon activité c'était le client. J'ai occupé des fonctions de front ou de back office, dans des structures et des univers différents, mais mon esprit caméléon m'a toujours permis de m'adapter de renforcer et de développer les portefeuilles qui m'étaient confiés. A l'écoute du marché et de ses opportunités je souhaite relever un nouveau challenge m'inscrire dans la durée et devenir une véritable valeur ajoutée. Je viens à ce titre d 'enrichir mon parcours par une formation de formateur "commercial vente et marketing" .



Mes compétences :

Acteur

Animation

Assurance

Assurance credit

Autonome

Dynamique

Marketing

Marketing mobile

Mobile

Pugnace

Vente