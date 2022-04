Br. Patrick ASSAF

Expert qualité dont le facteur de différenciation le plus précis est:

" le savoir, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir transmettre "



Adaptation et sens relationnel, organisation, rigueur et force de proposition, sont pour moi prépondérants afin d'appréhender les phénomènes émergents des marchés.

Je suis une personne passionnée et de caractère, ayant une ferme capacité à fédérer une équipe autour d'un projet, mais aussi doté d'un esprit créatif et positif investi de grandes capacités analytiques.



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Conseil en organisation

imagerie

Imagerie numérique

Implantologie

Marketing

Organisation

ORTHODONTIE

Planification

Planification stratégique

Prescription

Référencement

Gestion

Vente

Management commercial