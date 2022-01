Braham BRAHAM OUISSEM (OUISSEM)

- Directeur/Chef de Projet, 25 ANS DEXPERIENCE

- Architecte Technique

- Développement Internet/Intranet/extranet - Nouvelles Technologies,

- Développement de systèmes embarqués/Temps Réel

- Sécurité des Systèmes d'informations,

- Réseaux et systèmes

- Cryptomonnaie

- Télévision Interactive, STB (Linux, Tizen OS, Android)



- DOMAINES DE COMPETENCES :

Direction de projets

Gestion et encadrement d'équipes techniques

Rédaction de cahier des charges (besoins, solutions)

Analyse fonctionnelle et organique

Recette et Tests de projets informatiques

Rédaction de manuels techniques

Etude, conception, développement et intégration d'applications hétérogènes VDI (Voix-Données-Images) sur IP

Interconnexion de réseaux locaux publics et privés pour des services VDI

Etude, conception et développement de solutions « embarquées »

Audit Sécurité des Systèmes d'informations (Méthodologie EBIOS et autres)

Etude, Conception et Mise en place de solution de sécurité : firewall, Proxy, IDS/IPS, Passerelle AV, Anti-Virus Réseaux, Authentification

Conception et mise en place d'applications client serveur, de sites web, portails d'entreprise, portails internet / intranet / extranet

SGBD MySQL, MSSQL, ORACLE, Migration de bases de données

Développement de cartes électroniques et interfaçage hard/soft.

Développement Systèmes : Linux, Tizen OS, Android



http://www.segulatechnologies.com/fr/

http://www.itigroups.biz/

http://www.embedded-systems.biz/



Mes compétences :

Analyse fonctionnelle

Audit

Cahier des charges

Chef de projet

Directeur de projet

Informatique

Internet

Offshore

Outsourcing

PDA

Sécurité

Sécurité réseaux

Systèmes Embarqués

Linux, Tizen OS, Android