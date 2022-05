Philippe DURAND

Mes expériences et mon savoir-faire m’orientent naturellement vers une direction générale et/ou commerciale. Dans des activités d’ingénierie bien sûr, mais ce peut être aussi de la prestation de services ou des travaux.

Un champ d’investigation complémentaire pouvant être le développement d’une activité nouvelle ou d’un nouveau site.



Mon activité actuelle se situe au sein d’une société de prestation de services et d’ingénierie en cartographie, topographie et sig.

Les principaux secteurs d’activité concernés sont l’ingénierie, le BTP, l’énergie, les réseaux, la gestion de patrimoine et les télécoms.

Secteur géographique : France métropolitaine et Dom Tom





Mes compétences :

Gastronomie

golf

Ski