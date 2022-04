Dominique ZACCAGNINO

Depuis 1999 - VINCI CONSTRUCTION FRANCE

Depuis juillet 2014 Directeur regional :

CLAISSE BATIMENT 70 personnes 12 Me

SRC :200 COLLABORATEURS 110 ME

Depuis janvier 2013 : Directeur Général

Depuis octobre 2011 : Directeur general adjoint dirige l'entreprise, dont

3 Directeurs de centre de profits

1 Responsable administratif et gestion,

1 Directeur RH

1 Directeur technique

1 responsable QSE



2005 - 2011 Directeur General Adjoint

Animation de centre de profits

En charge du developpement commercial et montage

Responsable du QSE

Responsable d'une direction technique



2003 -2005 directeur commercial

Animation d'une équipe de commerciaux et d'étude de prix

Politique et Stratégie commerciale



1999 - 2002 Responsable commercial d'une direction de production



1991 - 1998 - BOUYGUES

Direction Rehaby : 100 collaborateurs / 30 ME

Ingenieur d'affaires :

En charge d'un portefeuille clients dans le domaine de la réhabiliation



1990 - 1991 SPE -L HAYE LES ROSES ( 94 )

ENTREPRISE GENERALE DE BATIMENT 200 COLLABORATEURS 50 ME

Ingénieur d'étude de prix

Responsable des études de prix Gros oeuvre et études rapides



1989 - CEP compiegne ( 60 )

Cabinet d'assitance technique en économie de la construction

Chantier de la rénovation de la gare montparnasse

animation d'une équipe de 2 personnes

suivi des métrés

controle et vérification des bordereaux

Différents petits boulots dans BET



1983 -1987 - Entreprise ZACCAGNINO PERE et FILS

Responsable de travaux au sein de l'entreprise familiale , entreprise de contruction TCE et de réhabilitation



Mes compétences :

Immobilier

Golf

Vente

Stratégie immobilier

Montage immobilier

Architecture

Efficacité energetique