Christelle GUICHARDON

Motivée pour redonner une nouvelle dimension à ma carrière professionnelle dans les secteurs de l’Immobilier ou bien du Tourisme, je serai ravie de vous faire part de ma motivation.



Actuellement cadre commerciale, j'ai développé, fidélisé, conseillé et animé un portefeuille de clients issus de secteurs d'activité variés et consommateurs de services. J'ai également développé, géré et animé un réseau d'organisateurs de voyages au national sous la marque Innovatour.



Femme de terrain, polyvalente, rigoureuse, autonome et loyale, mon expérience réussie dans la vente de services et l'animation de réseau est un atout certain.



N’hésitez pas à me contacter afin que nous puissions nous rencontrer.