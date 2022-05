Stéphanie CARIN

De langue maternelle anglaise et bilingue français, j'ai travaillé 15 ans en entreprise en tant que Responsable Marketing Communication et Chef de Service avant de mettre à profit mes compétences linguistiques et professionnelles dans la formation. Formatrice certifiée en anglais et spécialisée dans la formation d'anglais professionnel, j'utilise mes expériences et connaissances bi-culturelles afin d'apporter à mes clients des séances riches en exemples concrets et utiles.



Je propose des séances d'appui de la langue anglaise professionnelle auprès des cadres commerciaux et décisionnaires en entreprise.



Il ne s'agit pas de cours d'anglais simples, mais de travail très appliqué et personnalisé afin de permettre à la personne d'améliorer ses performances et le relationnel avec ses clients et fournisseurs anglophones. Il s'agit de travailler les phrases et mots clés, le vocabulaire spécifique, la capacité à réagir avec confiance et sans hésitation en réunion ou en séminaire, la prononciation, l'intonation, être à l'aise lors des présentations, savoir répondre aux questions, travailler la conception des présentations et la rédaction de courriers (e-mail, lettres) professionnels.



La spécificité des séances proposées est la personnalisation des méthodes et outils en fonction des besoins de la personne. Ces besoins sont identifiés lors d'une première rencontre. Ensemble nous fixons les objectifs à atteindre et la meilleure méthode pour y arriver en tenant compte des forces et faiblesses de la personne. L'apprenant a une vision très claire du parcours qu'il va suivre avec moi. Nous construisons une relation de confiance.



Je me régale aujourd'hui dans ce nouveau métier. Je l'ai choisi par passion pour ma langue maternelle et pour le plaisir d'accompagner des personnes motivées et les voir gagner en confiance et performance en anglais.



Mes compétences :

Anglais

autonome

Communication

consciencieuse

Esprit d'équipe

Evénementiel

Gestion de projet

Marketing

Relationnel

Relations clients

Sens relationnel