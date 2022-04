Aurélie ARCHAMBAUD

De nature sérieuse, j aime quand le travail est bien fait et dans de bonnes conditions, à la fois pour moi et mes collaborateurs.

J aime apprendre de nouvelles choses, je m adapte à mon environnement et suis polyvalente.



Je suis à la recherche d un poste dans lequel je pourrais continuer à me perfectionner tout en apportant mes compétences.



Mes compétences :

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Autocad / Microstation

Logiciels SIG (Gamme Esri, MapInfo)