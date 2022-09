Philippe ALAMY

JUIN 2015 : j'ai le plaisir d'annoncer la fondation d'EnerBIM, entreprise de R&D en hautes technologies numériques au service de la simulation énergétique, de la maquette numérique et du BIM.

Nous concevons des produits logiciels et des services d'interopérabilité pour l'industrie de la construction, l'urbanisme, et les stratégies énergétiques solaires.

Nous nous inscrivons dynamiquement dans l'ère du bâtiment 2.0 et de la transition énergétique !

Nos mots clés :

> BIM, IFC, gbXML

> BIPV, smartbuilding, smartgrids

> Configurateurs, eCatalogues, WebServices

> SaaS, Cloudcomputing



Mes compétences :

BIM

Aerospace

Aviation

Architecture

Solaire

Aéronautique

Culture

Marketing

Management commercial

BIPV