Helene BARBARIN

J'assure l’animation et la motivation quotidienne d'une équipe dans une entreprise intégrateur des solutions de AUTODESK et DASSAULT SYSTEMES spécialisé dans le PLM. ( AutoCAD, Inventor, Revit, Moldflow, CFD etc......)



- Pilotage de l’activité à l’aide de tableaux de bord et d’indicateurs



- Analyse les résultats quantitatifs et qualitatifs et fixer des axes d’amélioration



- Outre la formation et le management de l'équipe, je mets en place des actions permettant d’accroître les compétences et l’efficacité du service : double-écoute, debriefs, accompagnement, etc.



- Je charge les demandes spécifiques de certains de nos responsable de B.U afin d’étudier la faisabilité des projets, mise en place des campagnes d'appels Sortants.



- Création des scripts ...Réalisation des différents reportings auprès de la Direction.



- Gérer la dimension RH de l'équipe (suivi absences, retards,Cp,...)



- Pilotage des flux d'appels, asynchrone...