Brahim AIT NACER

D'un premier parcours de soignant, je n'ai véritablement trouvé mon équilibre que dans l'action sociale.

Echanger, proposer, mettre en place des actions et des projets, évaluer... et évaluer,se remettre en question en analysant les pratiques continuellement.

C'est ainsi que je me suis retrouvé, toujours au service des autres (mais sans blouse) à accompagner des réfugiés politiques dans le Pas de Calais, à former des demandeurs d'emploi, à mettre en place des actions diverses et notamment en santé communautaire.

Dynamique et ambitieux, ma petite expérience m'a aussi appris qu'une économie sans éthique et sans morale conduit à davantage de misère et de malheurs et inévitablement au chaos et j'ai choisi d'entreprendre pour apporter ma très modeste pierre à l'édifice... pour un monde plus juste.

C'est ainsi que Domicilys services, une association de services à la personne, est née avec pour objectif de créer de l'emploi tout en véhiculant des valeurs qui nous sont si chères; d'autres projets voient le jour notamment au Maroc (Tanger et Marrakech) toujours avec la même éthique.

Enfin, j'interviens également dans la formation de professionnels et m'investis dans plusieurs associations.



Mes compétences :

Culture

Développement durable

Histoire

Humanitaire

Informatique

Maroc

Politique

Santé

Santé communautaire

Services à la personne

Transport