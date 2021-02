Vital DE CLAVIÈRE

Expérience et formation internationales :

- 12 ans dexpérience en tant que Chef de projet / Coordinateur

- Domaines d'expertise : formation initiale et continue (e-learning, blended learning, présentiel)

- Grande Ecole de Management et MBA international dans 3 milieux culturels : France, Etats-Unis, Japon



Personnalité :

J'ai la particularité d'être à la fois très structuré, j'aime anticiper et organiser les étapes d'un projet, et très créatif, notamment dans les liens entre les idées. J'ai une forte sensibilité pour le domaine des arts visuels et je suis passionné par la transmission du savoir.



Autres compétences personnelles :

- Empathie, sens de l'écoute et fin observateur

- Maîtrise de l'environnement multiculturel, forte capacité d'adaptation