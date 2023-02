Brahim BOUANANI

Mr BOUANANI 0750013526

Créateur d'univers



Ce qui est sûr c'est mon investissement et ma recherche rapide d'autonomie. Satisfaction et résultats sont mes principales graines de culture.



Prévenant et avenant en lecture du marché.

Apportez moins l'orientation de votre besoin j'en ferais mon objectif .

Dénicher les marques et trouver les meilleurs produits a implanté

Issu d'une formation technique d'atelier en usine et commercial par la suite, j'ai acquis une véritable expérience à mettre à disposition pour qui cherche ce multiple profil.

(pub, mailing, idées de développement, création de produits, sav, plan mercatique ..procédure et développement. Objectif .....création de porte feuille....++++)





Mail perso :savbattistini@laposte.net et bbouanani@laposte.net



Responsable sav,Magasin. Achats/Ventes. Dev.Port.Clients...( meubles , habillement , literie CONSEIL ...) http://dijon.click-n-shop.fr/ ref literie service a quetigny



Mes compétences :

Portefeuilles Clients et Fournisseurs

Responsable commercial

Commerce

Fidélisation des clients

Vente

Accueil physique et téléphonique

Recrutement

Service après vente

Agencement de magasins

Prevention

Lecture du marché