Brahim EL AMRANI

Bienvenue sur mon profil,



Je suis étudiant en Master 1 en Génie industriel et logistique à l'université de Bordeaux.

J'ai pu travailler tant que stagiaire dans des secteurs variés tels que: Maintenance, électricité, industrie automobile, et bien d'autre sous statut Job étudiant et Job d'été.

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.



Mes compétences :

Modélisation

Microsoft Excel

Automates programmables

Microsoft Word

Base de données

Programmation en C/C++

Microsoft PowerPoint

Traduction anglais français

Amélioration continue

Lean supply chain

Logistique

Lean management

Amélioration de process

Amélioration de la productivité

Gestion des stocks

Gestion de projet

Gestion de la production