Brahimo WAHABI

J'ai crée cette page pour me présenter. N'ayant pas l'habitude de parler de moi, je me suis dit que ce serait bien de voirr comment font les autres.

apres avoir parcouru pas mal de sites internet, je me suis d'abord dit que je pourais parler de moi de façon assez personnelle, Ca donnerais quelque chose comme ça : "je m'appel brahim, j ai un peut plus de 23 ans, je suis a la base un designeur graphique !!! bin je sais pas.. je peut ajouter que j'ai des moutons et une grand-mére a la maison :D " (mais ça ne changerait rien à me maniére de photographier ou de designer).

j'ai pensé faire comme certains et parler de moi à la troisieme personne du sigulier comme si un bon ami avait fait ma biographie.on aurait pu lire : "Brahim a découvrert la photographie dans un club de photographie a Ibn khaldoun..fi weset l club il s'est aperçcu que la photo était bien plus pu'appuyer sur un bouton.Il comprit vite que faire une foto avait a la fois un coté trs technique à maitriser et un autre artistique tres subjectif.ce fut le début du commencement.."

Mais je n'ai trouvé personne me connaissant assez bien pour écrire quelque chosz sz semblable à propos de moi.

il restait l'option (cv). Faire comme si je cherchais un nouvel emploi avec dates clés. breff si ta besoin de mon cv ..n'hésite pas de demender



Mes compétences :

destination imprimerie

Montage vidéo

Mixage et composition Son

Modélisation 3d

composition graphique

Retouche photo