Brandy NIEMANN

Actuellement étudiante à l'ISEG Strasbourg en 1re année MBA



Dynamique, rigoureuse, motivée et créative dans chaque projet que j'entreprends.



Suite à de nombreuses expériences professionnelles, j'ai pu me familiariser avec le monde du travail et mettre en pratique ce que j'ai appris lors de mes formations.

De ces expériences, j'ai pu développer mes compétences numériques mais également linguistiques.



De plus, je suis passionnée de mode, de marketing, de communication, de sport, et de musique jazz.