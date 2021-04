Brendan SALMON

J'ai pour projet de spécialiser mes compétences en tant qu'ingénieur en bureau d'étude mécanique ou robotique.

Mon parcours professionnel reflète ma volonté daméliorer mes compétences de création, de gestion et de synthèse. Durant mon travail chez Segula Technologies pour Renault, jai notamment piloté et recruté une équipe de six personnes afin de réaliser des études de conception complètes (c-à-d de lexpression du besoin client jusquau livrable, en passant par une vérification de ma part) selon les besoins de notre client. Ces conceptions variées touchaient à la quasi-totalité des bancs dessais de leur site et nécessitaient une rigueur permettant de rester crédible auprès du client et des fournisseurs.

Cette expérience a confirmé mon goût pour ce métier et le travail déquipe. Elle ma également permis de me dépasser pour continuer à développer de nouvelles compétences techniques et, ainsi, avancer sur mon projet professionnel.