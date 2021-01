Briac MEIGNEN

J'assiste mes clients dans leur croissance et leurs projets du diagnostic à la mise en œuvre, incorporant des dimensions organisationnelles, humaines et technologiques pour apporter des bénéfices tangibles et durables.

Mon expérience porte en particulier sur l'optimisation des fonctions, la mise en place de solutions informatiques, la définition de tableau de bord de pilotage d'organisation et la définition des objectifs et axes de management associés, afin obtenir une efficience humaine, financière et technologique.

Convaincu par la valeur créée par le travail en équipe, je mets cette conviction au service de kesys.



Mes compétences :

Management d'équipes

Sécurité informatique

Organisation et stratégie

Vision globale

Microsoft

Informatique