Brice ARTIERI

Bonjour,



Actuellement je pense que je vais reprendre une formation dans le domaine e-commerce c'est pour cela que je recherche activement un contrat de professionnalisation, car toujours dans le soucie d'acquérir expérience et professionnalisme.



Graphiste 2D et 3D pendant environ 2 ans, 6 ans en tant que formateur en graphisme,

j'ai déjà suivis une formation en conception et développement informatique au sein du GRETA et souhaite activement maintenant acquérir en expérience professionnelle dans le domaine du web design ce qui allie ma passion du graphisme et ma curiosité du développement.



Ouvert actuellement au marché et à toutes proposition d'emploi CDD, CDI et/ou contrat pro



Mes compétences :

Modélisation

Dessinateur

Illustrateur

Animation 3d

HTML/CSS

Symfony2

SQL phpmyadmin

Java entreprise edition