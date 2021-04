Brice CHARRIER

Je suis journaliste depuis 2003 avec une formation de terrain en radio puis presse écrite.

Je travaille aujourd'hui pour le groupe HPI (radios Evasion et Chante France essentiellement). J'y réalise et présente les informations du matin.

Spécialisé dans le sport, j'ai collaboré au site internet www.sport49.fr qui traite des évènements sportifs en Anjou avec retransmissions de matches en direct, interviews et émissions vidéo avec invités.



Mes compétences :

Sport

Radio

Journaliste