Brice FREJUS

"La raison d'être d'une organisation est de permettre à des gens ordinaires de faire des choses extraordinaires"



Le métier de Resposable RH me passionne car il est réellement diversifié. L’objectif quotidien est la mise en cohérence des enjeux de l’entreprise avec l’intérêt des personnes. Au delà des compétences techniques, ce poste recquiert des aptitudes relationnelles ainsi qu’une grande rigueur dans l’utilisation des données RH.





Madame, Monsieur,



J’ai aujourd’hui quatre ans d’expérience dans la Gestion des Ressources Humaines, domaine que j’ai choisi avec passion et dans lequel je souhaite construire ma carrière. Mon expérience la plus significative s’est faite au sein du groupe La Poste. Cette dernière m’a permis de me mettre en situation professionnelle sur l’ensemble des thématiques que doit savoir gérer un responsable RH.



Volontaire, ambitieux et très motivé, je sais être force de propositions, efficace et créatif. Reconnu pour mon professionnalisme et mon sens de la communication, j’attache beaucoup d’importance à la réussite des projets qui me sont confiés.



Je suis actuellement en recherche d'emploi en CDI ou CDD long. J'ai déjà évolué dans un environnement multi-sites. Je maitrise l'intégralité du Pack Office (ainsi que différents logiciels HRA/HANAF) et mes compétences rédactionnelles sont excellentes.



On me reconnais de la rigueur, de l'autonomie et une aisance relationnelle.Mon dynamisme, mon sens de l'écoute et des priorités m'apporte une réussite dans ma fonction. J'aime le travail en équipe et je souhaite m'investir au sein d'un groupe dynamique.







FREJUS Brice



Mes compétences :

Organisation du travail

Ouverture d'esprit et communication

Négociation

Adaptabilité