Brice GRESSENT

Mes principales compétences :

• Management : gestion d'une équipe de 7 personnes, définition des objectifs personnels, orientation de carrière,...

• Gestion de Projet SI : SCRUM Master, animation daily meeting, outillage méthode,...

• R&D : conception mécanique et électronique, élaboration de procédés de fabrication, conception de bancs de tests et réalisation d’essais

• Assistance MOA : cadrage solution et orientations techniques, rédaction cahier des charges fonctionnel, suivi et réalisation recette utilisateur

• Production : modélisation des procédés et gammes de fabrication et intégration ERP

• Informatique & programmation : urbanisation SI, développement (Java, Javascript,...)