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Brice HUNEAU

Choisy Le Roi

En résumé

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Entreprises

  • DIAGNOSTIC & PERFORMANCE - ASSOCIE GERANT

    Choisy Le Roi 2012 - maintenant ANALYSES, EXPERTISES ET DIAGNOSTICS IMMOBILIERS - MISE EN VENTE, MISE EN LOCATION, TRAVAUX, MISE AUX NORMES, ACCOMPAGNEMENT PROJETS NECESSITANT L'INTERVENTION D'UN EXPERT

  • BH FINANCE - DIRECTEUR GENERAL

    2010 - maintenant CONSEIL FINANCIER, FISCAL ET IMMOBILIER

  • DUAL DEVELOPPEMENT - ASSOCIE - CO-GERANT

    2010 - maintenant COURTAGE EN CREDIT - CONSEIL FINANCIER, FISCAL ET IMMOBILIER

  • EPI CAPITAL - RESPONSABLE CREDIT

    2008 - 2010

  • EPI CAPITAL - Conseiller en gestion de patrimoine

    2007 - 2007

  • EPI CAPITAL - Assistant Crédit

    2007 - 2008

Formations

  • ESGF (Paris)

    Paris 2004 - 2006 MASTER GESTION FINANCIERE

  • CEFP

    Paris 2002 - 2004 BTS COMPTABILITE GESTION DES ORGANISATIONS

    BTS Comptabilité Gestion et Organisation

  • Lycée Gustave Eiffel (Cachan)

    Cachan 1999 - 2002 Baccalauréat Scientifique

  • Collège Jean Perrin

    Kremlin Bicêtre 1995 - 1999

Réseau

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