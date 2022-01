Brice LATH

J'interviens depuis 8 ans dans le secteur bancaire en assurant des fonctions de front ou back-office.



Rigoureux, je sais madapter.

Mon esprit d'analyse, mon écoute me permettent de qualifier correctement les

demandes et den mesurer les éventuels risques.



Force de proposition, je sais faire des suggestions et des propositions.

Mon sens du service client me permet de tout mettre en œuvre pour satisfaire les demandes dans le respect des délais et des procédures internes.



Je sais travailler en équipe comme en toute autonomie si les conditions le requièrent.

Organisé, réactif, je dispose de solides compétences relationnelles.



Pour me contacter :

bricelath@ yahoo.fr

07.68.62.36.95



« Seul on ira loin mais, ensemble on est plus fort.»