Brice LEROY

Objectifs:

- piloter l'action collective au sein d'un service et d'une entreprise tout en recherchant l'optimisation des performances

- devenir un véritable chef d’orchestre au sein d'une équipe

- enrichir mes connaissances grâce à l'expérience des professionnels mais aussi acquérir un savoir faire inimitable

- optimiser dans un contexte de mondialisation, les opérations de transport et logistiques en tenant compte de la complémentarité des modes et du développement durable

- exercer des missions dans un contexte où les Systèmes d’information permettent une amélioration constante de l’efficacité



Mes compétences :

Manager un équipe

Transport terrestre

Capacité rédactionnelle

Adaptabilite

As 400