Brice MASSON

Extrêmement motivé pour développer constamment mes compétences et évoluer professionnellement. Je suis une personne à l'écoute, avec un très bon esprit déquipe, qui a un sens des responsabilités et le goût du challenge.

Je recherche une alternance dans le secteur commercial d'une entreprise afin d'effectuer une licence professionnelle ou un bachelor dans ce domaine.



Les entreprises dans lesquelles j'ai effectué des stages et les professeurs de ma section de BTS disent que j'ai le profil d'un bon commercial.