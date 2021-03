Brice TORNAIRE

Ingénieur d'affaires autour de solutions d'infrastructure informatique auprès de décideurs (RAF, DAF, Dirigeants) et de DSI. (socles de virtualisation, consolidation, sécurisation, stockage, backup, offres de Cloud Public, Privé et Hybride, d'infogérance, supervision et de MCO complet)





Mes compétences :

Autonomie professionnelle

Conscience professionnelle

Assiduité

Autonomie commerciale

Attentif

Esprit d'équipe

Investissement

Aisance relationelle

Suivi commercial et administratif

Adaptabilité

Suivi clientèle

Maitrise d'oeuvre

Réseaux informatiques & sécurité

Sécurité informatique

Virtualisation

Saas

Cloud computing

Consolidation

Gestion de maintenance

Accompagnement de projet

Accompagnement au changement

Management des ventes

Accompagnement commercial

Administration des ventes

Avant vente

Vente