Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'informatique, l'amélioration des Systèmes d'Information grâce aux nouvelles technologies et à des solutions innovantes est ma principale motivation.



Avec comme axe de conduite le green IT, je suis aujourd'hui armé pour permettre aux administrations et aux entreprises de réaliser de substantielles économies tout en participant à la lutte contre le réchauffement climatique.



Mes compétences :

Conseil

Informatique

Audit

Services