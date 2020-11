Brieuc MORVAN

Je suis actuellement Responsable Contrôle-Qualité pour la plateforme Sassenage/Vinay chez Danisco France, filiale du Groupe DuPont spécialisée dans la production de ferments lactiques lyophilisés et de présure où j'encadre une dizaine de techniciens. Cette expérience complète celle acquise au sein de la société SAF-ISIS, filiale du Groupe Lesaffre spécialisée dans la production de molécules aromatiques par fermentation et dans la fermentation à façon où j'encadrais 4 techniciens.



Je possède également une expérience en recherche fondamentale et appliquée acquise en tant que Responsable R&D chez SAF-ISIS avec une équipe de 7 ingénieurs et 3 techniciens, en tant que chercheur au sein de l'AgResearch (Nouvelle-Zélande) pour le compte de l'industrie laitière Néo-Zélandaise (Fonterra) et comme doctorant à l'INRA.



J'ai également tenter l'aventure de la création d'entreprise en biotechnologie (production d'une molécule ayant des effets positifs sur la physiologie humaine et animale). Les rendements de production économiquement viables n'étant pas atteint après une année de mise au point, j'ai mis de coté ce projet.



Mes compétences :

Microbiologie

Fermentation

Biotechnologie