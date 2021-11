Bégé (Brigitte )

bégé a révélé son art dans les années quatre-vingt-dix, après avoir grandi à Nimes, vécu dix ans aux Etats-Unis, elle pose son chevalet en Provence tout en retournant, très régulièrement, dans l'Ouest américain.

Un long cheminement qui lui permet de découvrir la vie, d'observer, d'écouter et de retranscrire sur ses toiles, avec humour, ce que seule l'âme peut déceler...

Partie du réalisme, bégé a peu à peu épuré son style jusqu'à ne retenir que l'essentiel. Il en ressort une force délicate et pure qui séduit les visiteurs des expositions de l'artiste et des journalistes de deux cotés de l'atlantique.

De Paris à Saint-Tropez, de Megève à Boston, de Londres à New-York, les collectionneurs plongent ainsi leur regard dans les toiles de bégé.





