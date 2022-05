Sébastien LAURENT

Après avoir terminé en 2006 une Licence en Communication Visuelle à l’Ecole Supérieure des Arts Plastiques et Visuels de Mons ainsi que l’agrégation, j’ai obtenu un Master en Histoire de l’Art et un second en Gestion Culturelle à l’Université libre de Bruxelles en 2008.



Le domaine culturel, l’évènementiel et le communicationnel ont toujours été mes principaux centres d'intérêt. Organiser, promouvoir, gérer et représenter une institution et ses évènements en y assurant le suivi administratif, comptable et financier sont des occupations qui m’ont déjà séduit durant mes études et que j’ai mené dans mes emplois passés.

J’avais commencé un doctorat en art et sciences de l’art à l’Université libre de Bruxelles. Le sujet de ma thèse concerne le marketing dans l’art contemporain. Je continue mes recherches à titre privé et participe dans ce cadre à différents colloques.



Parallèlement à cela, je cherche à promouvoir mon travail artistique et à l’exposer. Vous pouvez découvrir mon travail surArray



2011

guide animateur au MAC's, musée d'art contemporain

Enseignant dans le secondaire supérieur

2010

Formateur dans le cadre de "Passeurs de culture" au Manège.Mons

Assistant au sein de la galerie Artiscope, Bruxelles, (cdd 1 mois)

Enseignant en histoire de l'art dans le secondaire supérieur

2009

Employé au WCC-BF, secrétaire du jury du Prix Européen des Arts Appliqués

2008-2010

Stagiaire et extra à la galerie Emmanuel Perrotin, Paris, activités diverses.

2007

Stagiaire au sein du Mundaneum, Mons.

2005

Réalisation de fiches techniques destinées au personnel médical du C.H.U

Brugmann

2003

Organisation de l’exposition « Hainaut soit qui bien y pense » au Grand

Hornu image en collaboration avec le cercle Condorcet Picardie asbl

2002

Stage au sein de la télévision régionale Télé MB ( Mons).



Activités diverses

2010

Participation au colloque international "L'art en valeurs", Université catholique

de Louvain

2000-2009

Participation à diverses expositions, prix, workshop dans le domaine des arts plastiques. Création de diverses affiches et logos pour diverses associations.

2007-2008

Graphiste de l'agenda culturel de l'Université Libre de Bruxelles

Membre du comité d’un cercle folklorique étudiant(ISIM’S Mons)

2001-2006

Président du conseil des étudiants et membre du conseil

pédagogique et du conseil social de l’ESAPV

2004-2006

Trésorier du conseil des étudiants et président du conseil

d’option de communication visuelle de l’ESAPV

2003-2005

Vice-Président de l’Unecof ( Union des Étudiants de la Communauté

Française) pour l’enseignement supérieur artistique

Membre du conseil supérieur de l’Enseignement supérieur artistique de la Communauté Française.

2004

Membre de la Chambre de l’Enseignement au Conseil de l’Éducation et de la Formation

2003

Organisateur du festival des étudiants en arts « Baz-Art » à la caserne Fonck,Liège



Expositions



2011

Galerie Anversville 4/12/2011

5eme biennale Armoricaine d'Art Contemporain du 15/10/2011 au 27/11/ 2011 - Saint Brieuc France

« Le Modèle » dans le cadre de l’exposition « Le Modèle a bougé » au BAM du 11/11 au 27/11/2011

"Charleroi 1911-2011 Mail Art", 2011

Exposition internationale de livres d'enfants "Motamo" en collaboration avec Florence Gilmont, Athénée Provincial de La Louvière , Belgique, 20/04/2011 - 29/04/2011

XXeme Prix de la gravure et de l'image imprimée, Centre de la Gravure et de l'image imprimée, La Louvière, Belgique, 18/02/2011 - 15/05/2011

107e Salon du cercle d'art Le Bon Vouloir, Grande Halle des Anciens Abattoirs, BAM, Mons, Belgique, 13/02/2011 - 13/03/2011

XIIIe Triennale de l'affiche politique, Mundaneum, Mons, Belgique, 17/09/10-30/04/11

2010

« Ex Voto Saint Donat », Koma gallery, Mons, Belgium. 7/08-30/08/2010

Cellules Galerie(s), 58 rue des Capucins, 7000 Mons, Belgium, 04/11/2010 - 04/12/2010



