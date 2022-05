Sébastien LAURENT

D'origine Jurassienne, c'est tout naturellement que je vais me diriger vers les métiers du bois... Mes diplômes obtenus, je rejoins une entreprise locale et étoffe mon savoir faire au PVC et à l'aluminium. Je poursuit ma carrière professionnelle à Lyon successivement auprès de 2 entreprises de menuiserie aluminium. J'intègre quelques années plus tard un fabriquant de vitrages isolants. Je suit plusieurs formation et notamment Management des Forces de vente à l'IFG. En 2009, je créé ma propre structure Opti-Energie, avec pour objectif l'amélioration de la qualité environnementale de l'habitat. Grâce au photovoltaïque, mon entreprise se développe rapidement. Voyant l'horizon de mon domaine d'activité stratégique principal s'obscurcir, je décide de faire une croissance externalisée sur la menuiserie en rachetant Pro Fenêtre Confort. J'installe donc un point de vente à Chasse/Rhône et en profite pour y intégrer des domaines de compétence complémentaire comme l'agencement de cuisine ou la décoration d'intérieur.

Aujourd'hui, nous fabriquons et commercialisons un ensemble de solutions pour l'habitat sur 3 sites (Chasse/Rhône, Lyon 6 et Couzon Au Mont D'Or)





Mes compétences :

Aluminium

Bio

Bois

Cuisine

Décoration

Energie

Énergie renouvelable

Menuiserie

Menuiserie agencement

Performance

Photovoltaïque

Rénovation

Volets roulants