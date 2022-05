Sébastien LAURENT

Après quelques années au sein du Service Après Vente, Technicien Supérieur de formation, je me suis spécialisé dans la gestion de sites commerciaux dans lesquels j'assure la mise en œuvre et l'organisation de la gestion: administrative, marketing et technique.



Cette activité vient compléter mon expérience dans le métier de la promotion immobilière dans lequel j'ai pu suivre des contentieux liés aux constructions des programmes immobiliers (Suivi des réserves de réception, réclamation, respect des garanties: Parfait Achèvement, Biennale, Décennale) .



Passionné par les problématiques liés aux ouvrages, je m'intéresse aux métiers de la maîtrise d'ouvrage immobilière et de l'expertise.



En recherche active d'emploi, je suis disponible pour vous développer mon parcours professionnel.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Management

Expertise technique