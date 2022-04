Gilles MONLONG

Je suis ouvert à toutes propositions d'entreprise du BTP, cabinet de maîtrise d'oeuvre ou d'assistance à maîtrise d'ouvrage, bureau d'études, maître d'ouvrage, promoteur, ... dans le cadre de missions de suivi de travaux, études, méthodes, ... toutes missions pouvant intéresser un futur ingénieur en Génie Civil.



45 ans, bénéficiant d'une riche expérience, j'ai choisi de reprendre mes études pour évoluer et m'épanouir dans de nouvelles missions autour des valeurs qui sont les miennes (esprit d'équipe, d'entreprise, engagement, ...).



Mon projet : m'investir pleinement au sein d'une équipe dynamique, et faire la part belle à la morosité actuelle et à la conjoncture défavorable à l'action d'entreprendre.



Mes compétences :

Bâtiment

Bâtiment Travaux Publics

Construction

Génie civil

Immobilier

Promotion

TCE

Technique

Tous Corps D'État

travaux publics

Gestion

Conseil

Formation professionnelle

Pédagogie

Accompagnement

Coaching

Management

Formation