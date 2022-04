Sylvain PETIT

Www.groupe-scmt.fr



SCMT climatisation, siège en région parisienne, est spécialiste de la climatisation et du traitement de l'air dans les secteurs du tertiaires, de l'industrie, du commerce, de l’hôtellerie et de la restauration au niveau national avec gestion de contrats cadres incluant des astreintes h24 7/7j.



SCMT climatisation faisant partie du groupe SCMT développement offre un service complet clés en mains en génie climatique et multiservices.

- des solutions techniques adaptées a vos contraintes.

- un suivi de qualité par le biais d'un interlocuteur unique.

- le respect des délais et la maîtrise des coûts.



Je suis a votre entière disposition pour toutes demande de contrats de maintenances, dépannages et travaux.





Mes compétences :

Climatisation

Génie climatique

Maintenance

Gestion de contrats

Négociation commerciale

Contrat de maintenance

Ventilation

Gestion de la relation client

Dépannage