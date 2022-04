Isabelle RINCE

ARTISTE PEINTRE SPECIALISE DANS LE TRAVAIL DE MATIERE SUR TOILE ET CHASSIS



EXPOSITIONS NATIONALES & INTERNATIONALES



J'enseigne les Arts Plastiques dirigeant ma pédagogie vers un développement personnel et intuitif de mes élèves

utilisant techniques mixtes :

peinture, dessin

aquarelle, encres,

collage, matières ,craies,

dessins spontanés au café, au thé



Proposition de carnets de voyages



J'axe mes cours vers la Créativité et l'Observation

sans omettre une technique de base du dessin et de l'harmonie des couleurs



Mes cours ne sont ni conventionnels ni dirigistes, mes élèves progressent rapidement enrichis d'une confiance en soi et d'une autonomie personnelle.



Leurs travaux sont exposés en fin d'année scolaire dans mon atelier "portes ouvertes" au public



Mes compétences :

Peinture contemporaine

Dessin

Artiste

Arts Plastiques

Esthetique

Networking

Strategy

Französich