Ludovic Rousset, designer interactif et co-gérant de Studio Artefact.

Passionné de nouvelle technologie je conçois des sites Internet en centrant mon approche sur l'utilisateur. Mes réflexions portent sur l'architecture d'information, l'ergonomie et l'interactivité des interfaces.



Pour plus d'information n'hésitez pas à me contacter.

Mes compétences :

Webdesign

Ergonomie

Direction artistique

Ecommerce

Communication

Graphisme

Intégration

Veille

Référencement