Ludovic ROUSSET

J'ai la volonté d'être un acteur essentiel dans l’évolution des performances d'une entreprise



Etre Manager QHSE c'est :



-Participer à améliorer les activités d'une entreprise en se fixant des objectifs communs et atteignables.

-Faire évoluer les pratiques ,et mettre en place la culture du changement et la remise en question.

-Mettre en évidence les sources potentielles ou avérées d'insatisfaction pour les clients,et planifier des actions correctives.

-Organiser une démarche participative ou chacun est responsable de piloter son activité.

-Faciliter la compréhension des systèmes de management.

-Transformer la "complexité" en "simplicité".

-Mettre en oeuvre des processus dynamiques.

-En toutes circonstances ,prôner l’efficacité.



Mes compétences :

Planification de projet

Animation de formations

Conception-rédaction

Amélioration continue

Microsoft Excel

Microsoft Word

Sphinx

Microsoft PowerPoint

Sphinx Software

Microsoft Outlook

Audit