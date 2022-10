Enquêtrice chez Nielsen depuis 1985. Difficile de ne pas se noyer au bout de tant d'années à faire des relevés.

On perd toutes attaches à la vie réelle, on a simplement les articles vendus dans les magasins en tête de ligne.

j'ai perdu beaucoup d'années à m'incruster dans une société qui ne rapporte rien. Avec le recul, j'aurais dû

prendre le taureau par les cornes et retourner à une activité beaucoup plus lucrative.